Declarações do futebolista da seleção portuguesa, João Félix, à SportTV, após a vitória ante a Croácia, por 4-1, no Estádio do Dragão, em jogo da primeira jornada do grupo A4 da Liga das Nações:

«Era um golo que já procurava há alguns jogos. Nuns jogos a bola bateu no poste, noutros o guarda-redes fez defesas. Desta vez acabou por entrar e estou feliz por isso.»

«Criámos inúmeras oportunidades, estivemos muito bem no setor ofensivo e defensivo. Falhámos algumas [oportunidades], mas concretizámos quatro e foi suficiente para conquistar os três pontos.»

«A alegria e o entrosamento entre nós faz com que as coisas saiam naturalmente e, quando estamos todos a puxar para o mesmo lado, as coisas acabam por sair naturalmente e bem.»

«Portugal é campeão europeu, tem uma grande seleção, grandes jogadores. Nós e muitas outras equipas têm a possibilidade de ganhar a Liga das Nações e vamos fazer por isso.»

[Jogo com a Suécia na terça-feira:] «Favoritismo não. Isto são seleções e são sempre jogos equilibrados, vamos lutar pela vitória.»