Um adepto morreu durante a final da Liga das Nações, entre Portugal e Espanha, após ter caído de uma das bancadas da Allianz Arena.

Tudo aconteceu no prolongamento do encontro, quando o adepto caiu do segundo piso para o primeiro, acabando por ser assistido no local pelos médicos. Ainda assim, o indivíduo, cuja nacionalidade ainda não é conhecida, acabou por não resistir ao impacto e faleceu.