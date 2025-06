1983. 1985. 2000. 2025.

O golo de Dito num jogo particular.

O golaço de Carlos Manuel no apuramento para o Mundial 1986.

O hat-trick de Sérgio Conceição no Euro 2000.

E, agora, o filho Francisco a desatar o nó com um golaço rumo à final da Liga das Nações, carimbada com um golo de Cristiano Ronaldo.

Depois de cinco derrotas seguidas - todas em grandes competições - Portugal voltou a vencer a Alemanha, 25 anos depois. E voltou a vencer em solo alemão, 40 anos depois. Pela segunda vez. E com Conceição a deixar nova forte ferida nos germânicos.

A noite de Munique acabou com uma reviravolta épica (2-1) e nova final da Liga das Nações, que Portugal vai procurar conquistar pela segunda vez, depois de 2019. Pela frente, a Espanha ou a França.

Quem viu a primeira parte. E quem viu a segunda… foi (quase tudo) diferente.

Na primeira, Portugal, com Trincão e Pedro Neto nas alas, sem Vitinha no onze e com João Neves a lateral – embora a surgir ao meio no momento ofensivo – foi uma equipa a viver das arrancadas rápidas. A qualidade de passe desde trás (sobretudo de Nuno Mendes) foi meio caminho andado para um irreverente Pedro Neto, por três vezes, tentar incomodar Ter Stegen. Mas foi pouco. O meio-campo praticamente foi ganho pela Alemanha, que com um ataque mais posicional foi incomodando a Seleção. Valeu a boa prestação defensiva, acentuada por duas enormes defesas de Diogo Costa, a Woltemade e a Goretzka.

A segunda parte começou praticamente com o golo da Alemanha. Florian Wirtz, após recuperar a bola a Trincão, combinou com Kimmich e recebeu mais à frente, para fazer o 1-0 de cabeça. Slavko Vincic ainda foi chamado pelo VAR, viu as imagens, mas considerou que a ação de Woltemade (em fora de jogo) sobre Rúben Dias nada teve de ilegal.

O golo despertou Portugal e Bruno Fernandes avisou.

Depois, tudo mudou com três substituições para a última meia-hora. Nélson Semedo, Vitinha e Francisco Conceição pelos Neves (João e Rúben) e Trincão.

Há cinco minutos em campo, Francisco acentuou o legado do pai e Conceição voltou a ser nome de pesadelo para a Alemanha. Um golaço de pé esquerdo, aos 63 minutos, catapultou Portugal para uma exibição superior. Onde é que andava a equipa até então?

É verdade que Portugal viveu muito da qualidade individual do que propriamente da consistência coletiva, mas a equipa cresceu à boleia da enorme exibição de Vitinha, do grande jogo de Nuno Mendes e do fogo de Conceição. O individual a fazer emergir o grupo.

Cinco minutos depois do empate, Nuno Mendes trocou as voltas aos alemães, tabelou com Bruno Fernandes e foi receber à frente para assistir Cristiano Ronaldo para a reviravolta e o golo n.º 137 de CR7 pela Seleção.

As substituições e os golos mudaram por completo o jogo, os nervos nos alemães cresceram – e Nagelsmann não escapou – e Portugal ficou sempre mais perto do 3-1 do que sofrer o empate, só ameaçado pelo recém-entrado Adeyemi (82m). Fora isso, Conceição quase bisou numa jogada em que encarou sem medo o gigante Jonathan Tah… e não fosse Ter Stegen e isto até podia ter dado goleada: as defesas a Diogo Jota e Francisco Conceição, nos minutos finais, são incríveis.

Numa noite épica, Portugal conquista a quarta vitória em 20 jogos com a Alemanha e está na final da Liga das Nações.