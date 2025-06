Um empate bastava, mas Portugal caiu com estrondo no Caldeirão e desceu à Liga B da Liga das Nações. A Bélgica, que estava obrigada a ganhar, cozinhou a despromoção das «Navegadoras» ao vencer por 3-0 no Funchal, com um bis de Wullaert na segunda parte, depois do golo de Vanhaevermaet na primeira.

Não é o melhor dos prenúncios em vésperas do Euro 2025, no qual Portugal defronta precisamente a Bélgica (além da Espanha e da Itália) e acentuou a onda negativa recente da Seleção feminina na Liga A. Isto depois de um início prometedor, com um empate ante a campeã europeia Inglaterra em Portimão e da vitória na Bélgica.

Depois disso, foram quatro derrotas, três delas mais ou menos naturais face às diferenças existentes, apesar dos números pesados em Vigo (7-1) e Wembley (6-0), já depois da derrota caseira por 4-2 ante as espanholas, campeãs do mundo. É certo que nesta altura não há nomes como Kika Nazareth, Diana Gomes ou Joana Marchão, opções importantes. Mas há outras de bom valor.

Se a receção às belgas, no Funchal, podia ser a resposta ideal para garantir o acesso ao play-off de permanência na Liga A, tal não aconteceu. A tremenda eficácia das belgas ajudou, é certo. E Portugal, apanhando-se em desvantagem e mesmo tentando fazer pela vida – atitude não faltou – não conseguiu reentrar na luta pelo resultado.

Com Patrícia Morais, Carolina Correia (em estreia a titular depois da primeira internacionalização A em Wembley) e Jéssica Silva como novidades no onze inicial, Portugal entrou no jogo a querer dar uma imagem ambiciosa à procura do golo, mas o jogo foi-se mantendo com algum equilíbrio, embora ligeiro ascendente luso.

A verdade é que o golo surgiu de um lado e não do outro. Portugal, que conquistou vários cantos na primeira parte e chegadas à área, ficou perto do 1-0 num remate ao poste de Andreia Norton (24m). Não marcou Portugal, marcou a Bélgica na primeira chegada perigosa à área. Wullaert fez um grande passe a soltar Janssens na direita para um cruzamento rasteiro que Vanhaevermaet aproveitou para concluir, após um corte incompleto da defensiva lusa (37m).

No primeiro quarto de hora da segunda parte, Portugal teve duas ameaças junto da baliza belga e, pouco depois, Francisco Neto trocou a dupla da frente, lançando Ana Capeta e Telma Encarnação (por Diana Silva e Jéssica Silva, 64m). Só que mal deu para responder com sangue novo, porque do outro lado abriu-se uma grande ferida. Um lance no mínimo discutível valeu um penálti que Wullaert concretizou para o 2-0 aos 67 minutos, após falta assinalada de Carolina Correia sobre Teulings.

E se, mesmo com o 2-0, ainda podia haver esperança na recuperação, tudo ficou mais difícil quando Wullaert, cinco minutos depois, surpreendeu tudo e todos com um golaço do meio da rua.

As belgas cozinharam a vitória no «Caldeirão», levaram as «Navegadoras» ao fundo e enviam Portugal de volta para a Liga B na próxima edição.

No outro jogo, Espanha venceu a Inglaterra por 2-1 e qualificou-se para a «final four». As espanholas vencem o grupo A3 com 15 pontos, seguidas da Inglaterra (dez pontos), Bélgica (seis pontos) e Portugal (quatro).