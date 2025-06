Cristiano Ronaldo levantou o troféu da Liga das Nações, após Portugal vencer Espanha nas grandes penalidades, mas em termos individuais acabou por não conseguir ultrapassar a marca de... Viktor Gyökeres.

O avançado do Sporting apontou um total de nove golos durante a edição deste ano da competição, mais um do que Cristiano Ronaldo. No restante «top-5», Haaland (Noruega) terminou com sete golos marcados, os mesmos de Mikautadze (Geórgia) e Marin (Roménia) ficou-se pelos seis.