José Mourinho é uma das milhares de pessoas que estão na Allianz Arena para assistir à final da Liga das Nações, entre Portugal e Espanha.

O treinador português, atualmente no Fenerbahçe, tem sido associado ao comando técnico da Seleção Nacional nos últimos meses e quis marcar presença nas bancadas do estádio em Munique, para assistir à quarta final na história de Portugal, no que toca à equipa principal.

