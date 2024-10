Portugal entra em campo, este sábado, para o jogo frente à Polónia, a contar para a terceira jornada do Grupo A1, da Liga das Nações.

Já é sabido que João Palhinha, Francisco Conceição e Tomás Araújo não contam para as escolhas de Roberto Martínez, sendo que um regresso pode estar à espreita no «onze» português. Sem qualquer internacionalização há praticamente sete meses, Otávio pode ser a principal novidade.

De resto, não devem existir grandes mudanças, com António Silva a substituir Gonçalo Inácio, ausente da Seleção Nacional por lesão e uma frente de ataque com Bernardo Silva, Rafael Leão e Cristiano Ronaldo, no ataque a mais três pontos nesta fase da competição.

Recorde-se que, nesta altura, Portugal ocupa o primeiro lugar do Grupo A1, com seis pontos, mais três do que Croácia e Polónia.

VEJA AQUI A GALERIA ASSOCIADA A ESTE ARTIGO.