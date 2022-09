Três divisões, cinco grupos, nove jogos, 18 seleções em ação.

A fase de grupos da Liga das Nações termina esta terça-feira, dia de Portugal-Espanha, num duelo que vai definir o último apurado para a «final four» da terceira edição da competição.

Contudo, da Liga A à Liga C, passando pela B, há outras contas a fazer quanto a subidas de divisão e disputa pela manutenção.

Liga a liga, grupo a grupo, eis o que já está decidido, mas também o que falta decidir na presente edição da Liga das Nações. Todos os jogos desta terça-feira disputam-se a partir das 19h45.

O QUE FALTA DECIDIR:

LIGA A, Grupo 2: Portugal, 10 pontos; Espanha, 8; Suíça, 6; República Checa, 4.

6.ª Jornada: Portugal-Espanha; Suíça-República Checa

- Portugal e Espanha jogam pela «final four». Portugal apura-se se não perder. Espanha apura-se se ganhar.

- Suíça e República Checa jogam pela manutenção. Suíça desce à Liga B se perder, checos descem se não ganharem.

LIGA B, Grupo 1: Escócia, 12 pontos; Ucrânia, 10; Irlanda, 4; Arménia, 3.

6.ª Jornada: Ucrânia-Escócia; Irlanda-Arménia.

- Escócia e Ucrânia jogam pela subida à Liga A. Escócia sobe se não perder. Ucrânia sobe se ganhar.

- Irlanda e Arménia jogam pela manutenção. Irlanda desce à Liga C se perder, Arménia desce se não ganhar.

LIGA B, Grupo 2: Israel, 8 pontos; Islândia, 3; Albânia, 1; Rússia, 0*.

6.ª Jornada: Albânia-Islândia.

- É o único grupo que falta concluir que já tem tudo decidido.

LIGA B, Grupo 4: Noruega, 10 pontos; Sérvia, 10; Eslovénia, 5; Suécia, 3.

6.ª Jornada: Noruega-Sérvia; Suécia-Eslovénia.

- Noruega e Sérvia disputam subida à Liga A. Noruega sobe se não perder (no confronto direto, já venceu na Sérvia por 1-0). Sérvia só sobe se vencer.

- Eslovénia e Suécia jogam pela manutenção. Eslovénia desce se perder, Suécia desce se não ganhar.

LIGA C, Grupo 2: Grécia, 12 pontos; Kosovo, 6; Irlanda do Norte, 5; Chipre, 5.

6.ª Jornada: Grécia-Irlanda do Norte; Kosovo-Chipre.

- Kosovo, Irlanda do Norte e Chipre em jogo por dois lugares de manutenção na Liga C. Quem ficar em último vai jogar o play-off para não descer à Liga D. O Kosovo fica na Liga C se pontuar, mas vai ao play-off se perder e se a Irlanda do Norte pontuar. A Irlanda do Norte fica na Liga C se pontuar, independentemente do que aconteça no outro jogo, mas vai ao play-off se perder e se Chipre conseguir melhor resultado. Quanto a Chipre, mantém-se desde logo se vencer, mas vai ao play-off para não descer à Liga D se perder, a não ser que a Irlanda do Norte perca por uma margem de quatro ou mais golos (ou até por três golos, dependendo do total de golos marcados, pois nesta altura a Irlanda do Norte tem 6-7 em golos e Chipre 3-7), ou também vai ao play-off se empatar e a Irlanda do Norte não perder.

O QUE JÁ ESTÁ DECIDIDO:

QUALIFICADOS PARA A «FINAL FOUR»:

Croácia (A1), Itália (A2), Países Baixos (A3)

PROMOVIDOS:

Da Liga B à Liga A: Israel (B2), Bósnia (B3)

Da Liga C à Liga B: Turquia (C1), Grécia (C2), Cazaquistão (C3), Geórgia (C4)

Da Liga D à Liga C: Letónia (D1), Estónia (D2)

DESPROMOVIDOS

Da Liga A à Liga B: Áustria (A1), Inglaterra (A3), País de Gales (A4)

Da Liga B à Liga C: Rússia (B2)*, Roménia (B3)

Vão disputar o play-off para não descer à Liga D: Lituânia (C1), Bielorrússia (C3), Gibraltar (C4)

*Automaticamente despromovida na sequência da suspensão aplicada pela UEFA às equipas russas.