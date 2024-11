Já são conhecidos dois dos três possíveis adversários de Portugal, nos quartos de final da Liga das Nações.

Após perder, por 3-1, frente à França, a Itália caiu para o segundo lugar do Grupo A2 e integra, desta forma, o pote dos «não cabeças de série», que podem ter pela frente Portugal, na próxima fase da prova. Além da formação italiana, também os Países Baixos já sabem que vão terminar no segundo posto, do Grupo A3.

Resta agora conhecer as restantes seleções que se vão juntar às seis já estabelecidas, sendo que o jogo entre Sérvia e Dinamarca trará mais um possível adversário para Portugal, já que a Croácia não pode calhar com a formação lusa.

Cabeças de série: Portugal, Alemanha, França e Espanha

Não cabeças de série: Países Baixos, Itália, Croácia/Escócia, Dinamarca/Sérvia