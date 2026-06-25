A Seleção Nacional vai iniciar a edição 2026/27 da Liga das Nações no Estádio José Alvalade, diante do País de Gales, a 24 de setembro, pelas 19h45.

O encontro marca o arranque da campanha portuguesa na competição conquistada em 2025, quando a equipa orientada por Roberto Martínez derrotou a Espanha na final, após a marcação de grandes penalidades.

A primeira janela internacional da nova temporada inclui quatro encontros para Portugal. Depois da receção aos galeses em Lisboa, a equipa das quinas viaja até à Noruega, onde joga a 27 de setembro, e à Dinamarca, adversário que enfrenta a 1 de outubro.

A quarta jornada levará novamente Portugal a atuar em casa, desta vez no Estádio do Dragão. O duelo frente à Noruega está agendado para 4 de outubro, também às 19h45.

Desta forma, Alvalade e o Dragão serão os primeiros palcos nacionais a receber os jogos da Seleção na defesa do título da Liga das Nações.