Portugal venceu a República Checa por 2-0, em encontro referente à terceira jornada do Grupo A2 da Liga das Nações, isolando-se na frente da classificação.

João Cancelo (33m) e Gonçalo Guedes (38m) marcaram os golos da seleção nacional, após duas assistências de Bernardo Silva.

A seleção orientada por Fernando Santos passa a somar sete pontos, graças a dois triunfos e um empate, descolando do adversário desta quinta-feira, que tem quatro.

No outro jogo do grupo, a Espanha venceu na Suíça pela margem mínima, com um golo de Pablo Sarabia, passando a somar cinco pontos. Os helvéticos ainda não pontuaram.