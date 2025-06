Sandro Schärer vai apitar o encontro entre Portugal e Espanha na final da Liga das Nações.

O árbitro nomeado pela UEFA é de má memória para os dois lados, já que dirigiu a derrota de Portugal diante da Geórgia no Europeu do ano passado e a última derrota de Espanha, frente à Escócia, no apuramento para a mesma competição.

Schärer terá como assistentes os compatriotas Jonas Erni e Susann Küng. O vídeo-árbitro será o também suíço Fedayi San.

O suíço de 37 anos vai dirigir o duelo ibérico, no domingo, em Munique, que pode acompanhar AO MINUTO no Maisfutebol.