A Federação Portuguesa de Futebol anunciou esta segunda-feira que o jogo entre Portugal e Espanha, agendado para dia 27 de setembro, terá lotação esgotada.

O organismo informou que todos os bilhetes «foram vendidos», pelo que haverá «casa cheia» em Braga, palco do encontro.

O Portugal-Espanha é relativo ao Grupo 2 da Liga A da Liga das Nações. Após quatro jornadas, a seleção espanhola lidera com oito pontos, mais um do que a turma das Quinas, seguindo-se a República Checa e a Suíça, com quatro e três pontos, respetivamente.