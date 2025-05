A convocatória da Seleção Nacional para a «final four» da Liga das Nações é composta por 27 atletas e de fora ficaram João Cancelo e Tomás Araújo, ambos por «decisão médica», de acordo com as palavras de Roberto Martínez.

Questionado sobre o momento de forma de Cristiano Ronaldo, que falhou os últimos dois jogos do Al Nassr, o selecionador garantiu que o astro português «está apto» para o encontro com a Alemanha, no dia 4 de junho.

«João Cancelo e Tomás Araújo ficam de fora por decisão médica e o Dalot entra na convocatória porque a decisão médica é positiva. Temos de acompanhar os próximos dez dias para perceber se existem desenvolvimentos quanto ao jogador do Man. United», admitiu.

«O Cristiano está apto para os jogos de dia 4 e eventualmente dia 8, não há qualquer problema. Sinto-me muito contente com a qualidade que temos na convocatória, há muitas opções e temos de gerir isso. Há jogadores com muitos minutos nas pernas e outros que não tiveram tanta utilização e que chegam mais frescos. Há ainda quatro jogadores na final da Liga dos Campeões e isso é muito importante», acrescentou.

Roberto Martínez teve ainda tempo para deixar uma mensagem aos clubes portugueses que se destacaram na temporada, o dérbi entre Sporting e Benfica na final da Taça de Portugal, a prestação do V. Guimarães na Liga Conferência e a participação das águias e do FC Porto no Mundial de Clubes que se avizinha.

«A Seleção somos todos nós, não importa em que clube ou em que Liga jogam. Tem a ver com um aspeto individual e o que cada um pode trazer. Já utilizámos 31 jogadores durante os quatro estágios e é isso que queremos. Disfrutei muito das competições, uma Liga decidia no último jogo mostra a competitividade e a competência que existe em Portugal, por isso dou os meus parabéns para o campeão nacional e para os finalistas da Taça de Portugal. Além disso, também dou os parabéns ao V. Guimarães pelas boas exibições na Europa e os melhores votos para Benfica e FC Porto no Mundial de Clubes», referiu.