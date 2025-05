Pedro Gonçalves foi uma das grandes novidades na convocatória para a «final four» da Liga das Nações e Roberto Martínez garantiu que o fim de época do português ao serviço do Sporting acabou por ser essencial para esta chamada.

O selecionador destacou o trabalho do jogador para regressar aos relvados e a importância, que «não é só de agora». Em jeito de comparação, Roberto Martínez explicou também que João Félix e Palhinha não somaram tantos minutos, mas o papel que têm no grupo é importante para uma fase final.

«Sou preso por ter cão e por não ter. O Pote é um jogador importante e não é só de agora. É um jogador com muita competência, mas há muitos para a mesma posição e temos de nos adaptar consoante o adversário e a forma de jogar. Os jogos que vamos ter Alemanha serão muito exigentes, mas ele trabalhou muito para regressar aos relvados. Chegar à Seleção é um momento importante e ele teve uma época difícil, com a lesão, mas mostrou uma grande maturidade. Jogou 90 minutos, entrou na equipa numa fase exigente e é convocado porque o que fez no último estágio é importante para a final four», começou por referir.

«O João Félix e o Palhinha tiveram menos minutos, mas estão em patamares muito importantes e são jogadores que tiveram um papel importante para chegar a esta fase final. Para continuar no futebol de seleções achamos que os dois ainda são importantes para a fase final da Liga das Nações», admitiu.

Questionado sobre o cansaço dos jogadores que marcam presença nas finais da Taça de Portugal e da Liga dos Campeões, o técnico mostrou-se feliz com toda a situação, garantindo que é bom ter atletas a disputar jogos importantes antes de rumarem ao estágio da Seleção Nacional.

«É importante trabalhar com os jogadores individualmente e há jogadores que vão chegar ao estágio com 14 dias sem jogos, então temos um grupo muito diferente. Adoro que o jogador tenha jogos importantes antes de chegar à Seleção, isso significa que estão nos melhores balneários do futebol europeu e é a exigência que nós queremos. Claro que o estado anímico pode ser difícil, caso esses jogos terminem com resultados negativos, mas o aspeto tático e físico não é diferente», referiu.