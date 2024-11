No rescaldo ao empate em Split, com a Croácia (1-1), Roberto Martínez comentou as lesões de Nuno Mendes e de Tiago Araújo.

«O Tomás sofreu uma pancada na perna e sentiu uma dor forte, mas nada de importante. O Nuno Mendes tem dor no tornozelo. Mas, não são lesões graves», esclareceu, em conferência de imprensa.

Questionado sobre as estreias de Araújo, Tiago Djaló e Fábio Silva, o selecionador nacional desdobrou-se em elogios.

«Gostei muito da personalidade do Tomás, é um jogador incrível. O desempenho provou a personalidade e a qualidade. E o Tiago Djaló entrou num momento difícil do encontro, mas gostei muito.»

«O Fábio Silva é um ponta de lança diferente, com valências interessantes. Não é fácil utilizar muitos jogadores e manter o nível. Hoje vimos um bom jogo na primeira parte, depois de sete mudanças. Os jogadores mostraram por que motivo são importantes», rematou.

Portugal encaixou o segundo empate na fase de grupos, totalizando 14 pontos e seguindo para os quartos de final da Liga das Nações, a disputar a 20 e 23 de março.