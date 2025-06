Portugal mede forças com a Alemanha nas meias-finais da Liga das Nações e no horizonte pode estar a conquista de mais um título de seleções, ainda que Roberto Martínez garanta que tudo se vai decidir apenas nos detalhes.

O selecionador aproveitou a conferência de imprensa para recordar a última vitória de Portugal frente à Alemanha, ainda com Humberto Coelho no comando técnico, e referiu que não vai realizar «mudanças drásticas» para o encontro desta quarta-feira, em Munique.

«No futebol internacional é importante repetir muitas vezes as mesmas ideias para atingir o nível que se pretende. Nada é maior do que o teste que teremos frente à Alemanha. Não faz sentido realizarmos mudanças drásticas nesta fase. O adversário tem três ou quatro jogadores de topo em cada posição e quem jogar vai acrescentar qualidade. São bons na transição e estamos à espera do onze mais forte da seleção alemã.»

«As duas equipas gostam de arriscar e chegar à área do adversário, o que vai fazer a diferença entre Portugal e Alemanha serão os detalhes. É uma questão de gerir bem a bola e não a quantidade que teremos. Coletivamente queremos mostrar que podemos fazer o que Humberto Coelho fez há 25 anos, porque se foi feito uma vez pode ser feito novamente», acrescentou.

Recorde-se que o encontro está marcado para as 20h e pode ser acompanhado, AO MINUTO, no Maisfutebol.