Ainda na ressaca da conquista da Liga dos Campeões, os quatro portugueses (Vitinha, João Neves, Nuno Mendes e Gonçalo Ramos) trouxeram uma energia importante para o grupo e quem o garante é Roberto Martínez.

O selecionador destacou a importância do palmarés para um balneário, sobretudo porque «é melhor para Portugal ter jogadores com muitos títulos». Além disso, o técnico deixou rasgados elogios ao trabalho de Julian Nagelsmann à frente da seleção alemã.

«É importante que eles (Vitinha, João Neves, Nuno Mendes e Gonçalo Ramos) tenham ganho a Liga dos Campeões, é uma energia que contagia o resto do grupo. O aspeto emocional é importante, mas a decisão é esperar até ao dia do jogo e avaliar a vertente física para perceber quem será titular. A experiência de ganhar é um detalhe muito importante, é melhor para Portugal ter jogadores com muitos títulos», referiu.

«Conhecemos a Alemanha muito bem e o treinador mostra conceitos que já utilizou nos clubes, há jogadores com características específicas e a forma de jogar do selecionador é muito clara. Respeitamos o adversário, mas estamos focados no que podemos fazer amanhã (quarta-feira). O jogo mais importante é o da meia-final, mas há que gerir bem o que temos, porque temos de ganhar dois jogos para conquistar o troféu.»