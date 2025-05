Rodrigo Mora é um dos destaques desta reta final de temporada e ao serviço do FC Porto assinou sete golos em nove jogos, que valeram a estreia na convocatória de Roberto Martínez. Quem o garante é o próprio selecionador, que admitiu ter um «sorriso na cara» quando fala do jovem jogador, deixando rasgados elogios aos últimos seis meses do atleta.

«É um jogador especial e gostaria de falar do caminho do Mora até aqui. Tive oportunidade de o ver jogar pelos sub-17 e o impacto que tive foi muito positivo. Aos 17 e 18 anos, entrou na primeira equipa do FC Porto e esteve a um nível muito alto. Pelo que fez nos últimos seis meses merece entrar no espaço da Seleção, é um jogador que pode fazer a diferença no último terço. Agora, também é novo e precisamos de o ajudar, mas tenho um sorriso na cara quando falo no Mora, porque acho que vai marcar uma "Era" no futebol português», referiu.

Questionado sobre a ausência de Geovany Quenda, que deverá integrar as escolhas de Rui Jorge para o Campeonato da Europa de sub-21, o técnico garantiu que não existe qualquer termo de comparação entre o jovem leonino e Rodrigo Mora, sobretudo na concorrência que ambos têm para as respetivas posições.

«Tem tudo a ver com a relação entre os jogadores presentes na convocatória, todos jogam em posições diferentes. O Pedro Neto e o Francisco Conceição atuam na posição do Quenda e por isso a situação do Mora é diferente. Ele terminou a época num nível espetacular. O treinador (Anselmi) confia muito nele, tem muita personalidade e merece estar no espaço de Seleção. Todos os jogadores constroem um caminho diferente, o que é importante é ter um processo profissional e meticuloso para tentar fazer o melhor para todos e para a Seleção», confessou o selecionador.

«Avaliamos todos os jogadores de uma forma individual, há jogadores que podem participar no europeu de sub-21 e outros que acabam por chegar à Seleção depois de um bom torneio nesse escalão. Na quinta-feira temos a lista do Rui Jorge. Estamos na «final four» da Liga das Nações, o formato mais exigente deste torneio, os adversários são as melhores seleções da Europa e estamos entre as quatro melhores. O nosso trabalho é tentar ganhar e utilizar a Liga das Nações como um auxílio para o apuramento do Mundial de 2026. A fase de apuramento será a mais curta na história a fase e se olharmos para os adversários da final four, acima disto não há mais nada», acrescentou.