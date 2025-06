Nuno Mendes foi a grande figura do jogo entre Portugal e Espanha, na final da Liga das Nações, e conquistou o prémio de «melhor em campo» para a UEFA.

Mas conquistou mais do que isso: mais tarde, o lateral esquerdo foi eleito o melhor jogador da final-four da Liga das Nações e subiu ao palco para receber o troféu correspondente.

O lateral português fez duas assistências e um golo nos dois jogos de Portugal na fase final da Liga das Nações. Além disso, contribuiu ainda com um pontapé certeiro no desempate por grandes penalidades.

