Pepe, em declarações à flash interview da RTP, após a conquista de Portugal na Liga das Nações:

«Quero dar os parabéns à Federação Portuguesa de Futebol e aos jogadores, conseguir mais um título por Portugal é sempre especial, sobretudo contra uma grande seleção que é a Espanha. Quando fomos eliminados do Euro disse que a equipa ia aprender com esse percalço e acho que eles demonstraram isso mesmo, ganharam um título que mereciam há muito tempo.»

«Está-se a construir uma mentalidade ganhadora, com jogadores jovens e de qualidade, uma geração com um potencial muito grande e o mister está a fazer um bom trabalho. Tem uma mistura de jogadores com mais e menos experiência, está a construir pilares importantes para o futuro. Há que continuar com os pés assentes no chão e preparar o Mundial com tranquilidade e sem qualquer euforia.»