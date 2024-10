A seleção portuguesa venceu a Polónia por 3-1 e chegou aos nove pontos, cimentando a liderança do Grupo A1 da Liga das Nações.

Portugal tem mais três pontos do que a Croácia, segunda classificada, enquanto os polacos seguem no terceiro posto, com três pontos. A Escócia, próxima adversária da seleção portuguesa, está na última posição, sem qualquer ponto somado.

Fruto da derrota da Dinamarca em Espanha, a equipa comandada por Roberto Martínez é a única da Liga A que continua cem por cento vitoriosa.

Importa referir que os dois primeiros classificados de cada um dos quatro grupos da Liga A avançam aos quartos de final da Liga das Nações. Portanto, se Portugal ganhar na terça-feira na Escócia e a Polónia não vencer Croácia em casa, a Seleção Nacional garante matematicamente o apuramento para a fase final da Liga das Nações.

Confira a classificação de todos os grupos da Liga A da Liga das Nações:

Grupo 1

1.º PORTUGAL, 9 pontos

2.º Croácia, 6 pontos

3.º Polónia, 3 pontos

4.º Escócia, 0 pontos

Grupo 2

1.º Itália, 7

2.º França, 6

3.º Bélgica, 4

4.º Israel, 0

Grupo 3

1.º Alemanha, 7

2.º Países Baixos, 5

3.º Hungria, 2

4.º Bósnia e Herzegovina, 1

Grupo 4

1.º Espanha, 7

2.º Dinamarca, 6

3.º Sérvia, 4

4.º Suíça, 0