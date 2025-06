Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), na zona mista após a conquista de Portugal na Liga das Nações:

«É motivo para festejar o futebol português, esta semana foi muito positiva, com os sub-17 e a Liga das Nações. Estamos muito satisfeitos e são três meses que acabam por ter esta glória. Também é importante ter uma pontinha de sorte e parabéns à Espanha também pela exibição.»

«Martínez? Tem contrato até 2028 [NdR: na realidade, o contrato termina em 2026] e esta direção será cumpridora dessas assinaturas. Estamos satisfeitos com o trabalho do selecionador. Nunca sentimos a necessidade de vir a público tranquilizar, até porque o mister sabia bem aquilo que pensávamos sobre o trabalho dele. Vamos fazer uma caminhada até ao Mundial 2026 com muitas alegrias.»

«Ambição e responsabilidade são as mesmas, acreditamos muito no processo e queremos fazer mais e melhor. Há que agradecer aos inúmeros clubes que tanto dão a esta Seleção Nacional.»