Roberto Martínez, Selecionador nacional, em declarações na Flash Interveiew da RTP, depois da derrota frente à Dinamarca por 1-0:

Falhou o plano que tinha preparado para este encontro?

«Concordo. Foi a nossa pior exibição nos últimos dois anos da vida. Acho que não é questão do plano. Acho que durante o jogo não fizemos o que tínhamos de fazer para jogar com o ambiente, com a agressividade que a Dinamarca tem. Precisamos de jogos assim. Uma paragem de cinco meses, claramente não entramos com a intensidade que precisávamos. A pressão da Dinamarca foi muito efetiva. Precisamos disso. Seria muito fácil para nós jogar uma bola longa e não tentar melhorar como equipa. Sofremos durante momentos. Acho que o Diogo Costa deu-nos uma oportunidade para estar na segunda parte com confiança e acreditar. Com o apoio dos nossos adeptos, agora é um jogo que precisamos dele. No nível das seleções acontece isso. Um desempenho mau.»

Foi apenas falta de intensidade?

«Faltou muito. Faltou intensidade. Nos duelos não ganhámos os que precisávamos de ganhar. Não antecipámos as zonas que a Dinamarca gosta de explorar por dentro, criar uma superioridade numérica na zona central, uma pressão alta que nós queríamos romper. Muitas perdas de bola em situações que não precisávamos. Faltaram linhas de passe rápidas, porque quando a pressão do adversário foi forte. E isso acontece no clube. Todos os dias, todos os jogos, trabalhas e melhoras. Aqui faltou muito uma sincronização que é necessária. A atitude foi fantástica, mas o nível do nosso desempenho não está ao nível que esperávamos. Os jogadores agora estão muito focados para utilizar o apoio em Alvalade para mostrar o que podemos fazer.»