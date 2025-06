Rodrigo Mora, em declarações à flash interview da SportTV, após a conquista de Portugal na Liga das Nações:

«Acho que tudo na minha vida aconteceu muito rápido, estou muito contente por estar aqui com este grupo. O mais importante foi aprender com estes jogadores, o grupo recebeu-me muito bem e aprendi muito.»

«Sabia que tinha a qualidade para lá chegar, mas aconteceu tudo mais rápido do que com a maioria dos jovens. Ainda bem que aconteceu, estou a gostar muito. No fim do jogo falei com o Samu, sabe o valor que tem e há que continuar a trabalhar. Temos o Mundial de Clubes e agora quero é festejar.»