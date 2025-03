Portugal defronta a Dinamarca, nos quartos de final da Liga das Nações, decidindo esta semana, entre quinta-feira e domingo, o apuramento para as meias-finais da competição.

Na quinta-feira, a Seleção joga a 1.ª mão em Copenhaga, no Estádio Parken, em jogo agendado para as 19h45. A 2.ª mão joga-se no domingo, em Alvalade (19h45).

Se se apurar, Portugal defronta Itália ou Alemanha nas meias-finais.

Irá Portugal superar os dinamarqueses? Ou irão Morten Hjulmand e Conrad Harder fazer estragos ante a equipa lusa em Alvalade? VOTE na sondagem.