Portugal conhece, na quinta-feira, a partir das 17 horas, no sorteio que se realiza em Bruxelas, os adversários da próxima edição da Liga das Nações.

Atual campeão da prova, Portugal, que joga a Liga A e está no pote 1 desta para o sorteio, vai conhecer os três adversários que terá pela frente na fase de grupos. Também no pote 1 estão Espanha, França e Alemanha, que estiveram, tal como Portugal, na final four da última edição.

A Liga A conta com as 16 seleções europeias com melhor ranking e terá quatro grupos de quatro seleções cada. É a última liga a ir a sorteio, depois das ligas B, C e D.

Na fase de grupos, as equipas jogam dois jogos entre si, em casa e fora. O calendário da prova, que foi alterado, conta apenas com duas janelas de jogos internacionais na fase de grupos. Com isto, entre 24 e 26 de setembro e 4 e 6 de outubro, Portugal disputa quatro jogos, com os outros dois a estarem agendados para novembro, entre dias 12 e 14 e 15 e 17.

Os quartos de final jogam-se entre 25 e 30 de março de 2027 e a fase final (meia-final, jogo de terceiro e quarto lugar e a final) é entre 9 e 13 de junho do mesmo ano. Os potes para o sorteio de cada Liga

Liga A:

Pote 1: Portugal, Espanha, França e Alemanha.

Pote 2: Itália, Países Baixos, Dinamarca e Croácia.

Pote 3: Sérvia, Bélgica, Inglaterra e Noruega.

Pote 4: País de Gales, Chéquia, Grécia e Turquia.

Liga B:

Pote 1: Escócia, Hungria, Polónia e Israel.

Pote 2: Suíça, Bósnia e Herzegovina, Áustria e Ucrânia.

Pote 3: Eslovénia, Geórgia, República da Irlanda e Roménia.

Pote 4: Suécia, Macedónia do Norte, Irlanda do Norte e Kosovo.

Liga C:

Pote 1: Islândia, Albânia, Montenegro e Cazaquistão.

Pote 2: Finlândia, Eslováquia, Bulgária e Arménia.

Pote 3: Bielorrússia, Ilhas Faroé, Chipre e Estónia.

Pote 4: Letónia/Gibraltar, Luxemburgo/ Malta, Moldávia e San Marino.

Liga D:

Pote 1*: Azerbaijão, Lituânia, Gibraltar/Letónia, Malta/Luxemburgo.

Pote 2*: Liechtenstein, Andorra.

*ranking ainda por definir entres as equipas 49ª e 52ª classificadas.