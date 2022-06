Álvaro Morata abriu o marcador do Espanha-Portugal, aos 25 minutos de jogo.

Depois de um cruzamento atrasado de Rafael Leão, João Cancelo tentou o toque em habilidade, mas deixou a bola à mercê de Gavi. O médio do Barcelona arrancou ainda no meio-campo espanhol e partiu para o contra-ataque, tendo colocado a bola em Pablo Sarabia. O antigo jogador do Sporting, com um passe milimétrico, assistiu Morata, que só teve de encostar para bater Diogo Costa.

Ora veja: