A Seleção Nacional realizou na manhã desta terça-feira o último treino em solo português antes da final four da Liga das Nações e do duelo frente à Alemanha para a meia-final da competição.

Martínez contou com 26 dos 27 jogadores convocados, a única ausência no relvado foi Nuno Tavares. O defesa da Lazio realizou apenas trabalho individual no ginásio na Cidade do Futebol e será o único que não vai participar nos encontros decisivos da Liga das Nações.

Portugal volta às meias-finais da Liga das Nações seis anos depois para jogar contra a Alemanha em Munique. Roberto Martínez e um jogador farão a antevisão da partida já em solo germânico esta terça-feira a partir das 20h e terá acompanhamento aqui no Maisfutebol.

O duelo entre a formação das «Quinas» e a Alemanha joga-se esta quarta-feira às 20h, uma partida que poderá seguir AO MINUTO, no Maisfutebol.