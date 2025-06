Nenhum jogador gosta de ser substituído, isso é um facto. Agora, ser substituído numa final da Liga das Nações não agrada a ninguém e Lamine Yamal deixou isso bem evidente quando regressou ao banco de suplentes durante o prolongamento.

Yéremi Pino entrou para o lugar do jovem jogador do Barcelona, que através das imagens mostrou-se visivelmente frustrado com a decisão do selecionador, quando o resultado ainda estava fixado no 2-2.