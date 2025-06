João Félix partilhou uma fotografia com Rúben Neves, Diogo Dalot e Bernardo Silva após a conquista de Portugal na Liga das Nações, mas o detalhe que salta mais à vista é a mensagem: «Vitória na batalha de AllianzBarrota».

O palco do jogo entre Portugal e Espanha foi a Allianz Arena, estádio do Bayern Munique, e o texto do internacional português faz, obviamente, referência à Batalha de Aljubarrota, que aconteceu em 1385 e cimentou a independência de Portugal face a Castela.

Veja aqui a publicação de João Félix: