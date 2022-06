A República Checa venceu a Suíça por 2-1, em Praga, em jogo do grupo de Portugal na Liga das Nações, e é o primeiro líder do Grupo A2.

A equipa checa, com Jakub Jankto, Jan Kuchta e Adam Hlozek, este último recente reforço do Bayer Leverkusen, adiantou-se no marcador, aos 11 minutos, com um golo de Kuchta, na sequência de um lançamento longo da direita.

A seleção helvética acabou por equilibrar a contenda e chegou ao empate, mesmo em cima do intervalo, com um remate com o pé esquerdo de Okafor.

Já no segundo tempo, a equipa da casa recuperou a vantagem, com alguma felicidade, na sequência de um cruzamento de Jankto da direita, com Djibril Sow a desviar para as próprias redes ao tentar antecipar-se a um adversário.

O jogo ficou mais aberto, com a Suíça a aumentar a pressão e os checos a responderem com transições rápidas, mas o resultado não voltou a sofrer alterações.

A República Checa assume, assim, o comando do Grupo A2, à frente de Espanha e Portugal, que empataram em Sevilha (1-1), e da Suíça que, no próximo domingo, defronta Portugal no Estádio de Alvalade.