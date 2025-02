O crescimento nos últimos anos tem sido gigante, notável, assombroso; todos os adjetivos que quisermos usar aplicam-se bem ao que é hoje a seleção feminina, comparada com um passado recente.

Portugal é uma equipa que já joga frente aos melhores, que marca presença nas grandes competições e que hoje voltou a fazer um grande resultado frente a uma adversária temível.

As “Navegadoras” bateram o pé à Inglaterra, que é “só” campeã da Europa e vice-campeã do Mundo, arrancando um empate (1-1) no arranque da Liga das Nações.

Com Kika Nazareth no banco, Portugal sabia que não teria tarefa fácil. Tal ficou demonstrado desde cedo, na maneira algo cautelosa com que a seleção abordou o jogo.

Acima de tudo, notava-se, nas comandadas de Francisco Neto, um respeito grande para com o adversário que também soube explorar essa postura.

Toda a primeira parte foi dominada pela Inglaterra que tem, nas suas fileiras, nomes como Lucy Bronze (que já foi melhor do mundo) ou Alessia Russo, ponta de lança do Arsenal.

E foi dos pés de ambas que saiu o golo inaugural, ao minuto 16. Bronze cruzou para Russo que apareceu na área, sem marcação, onde só teve de encostar.

Portugal ainda tentou reagir ao golo, mas o primeiro – e único – lance de verdadeiro perigo apareceu só em cima do minuto 45. Diana Silva foi inteligente ao aproveitar um mau alívio de Williamson, mas acabou por rematar ao lado, já dentro da área.

A segunda parte começou na mesma toada, mas o jogo mudou radicalmente a partir do momento em que Francisco Neto abdicou do esquema de três centrais, lançando Kika, Andreia Jacinto e Lúcia Alves.

Portugal ganhou novo alento, deixou de ter medo de ter bola e conseguiu mesmo chegar ao empate. Ana Capeta, que tinha acabado de entrar, fez um grande passe de calcanhar a desmarcar Kika que rematou para o fundo das redes (76m).

A Inglaterra deixou de existir no jogo e, no ar, até ficou a ideia de que a noite de hoje podia ter sido ainda mais épica.

Pensemos positivo: oportunidades não faltarão, "Navegadoras". A primeira será já frente a Espanha, a 4 de Abril.

A FIGURA: Kika Nazareth

Não começou a titular, mas, mal entrou, viu-se bem o peso que tem na seleção portuguesa – e nas bancadas. Kika Nazareth é, sem dúvida, a estrela das "Navegadoras" e a comandante da equipa. Foi dela o golo que deu o empate, num lance em que combinou muito bem com Ana Capeta – a finalização, sem hipóteses para Mary Earps, foi também de classe.

O MOMENTO: Empate frente a uma gigante (76m)

Portugal não tinha feito uma boa primeira parte, mas, a meio do segundo tempo, começou a carregar. Sentia-se que o empate podia estar perto – e isso aconteceu mesmo à passagem do minuto 76. A seleção feminina alcançou hoje mais um grande resultado e começou a Liga das Nações de forma positiva.

POSITIVO/NEGATIVO: Alessia Russo

Não foi só pelo golo que marcou. Alessia Russo apontou o tento inglês, mas, além disso, deu muito trabalho à defesa portuguesa durante toda a primeira parte. A par de Lucy Bronze ou de Lauren James (irmã de Reece James, do Chelsea) é uma das melhores jogadoras desta Inglaterra.