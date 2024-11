Roberto Martínez, em declarações à flash interview da RTP3, após o empate a um golo entre Croácia e Portugal, a contar para a última jornada da Liga das Nações:

«Sinto-me muito orgulhoso, no futebol é muito difícil fazer sete mudanças e manter a ideia da equipa e os conceitos táticos. A primeira parte á para ganhar o jogo, mas é normal a Croácia jogar em casa e tentar reagir na segunda parte. Foi um jogo nas duas áreas e sinto-me orgulhoso pelo que fizemos. Mais três jogadores que fazem a estreia pela Seleção, também a contar com o Nuno Tavares frente à Polónia. Acho que abrimos a porta da competitividade na Seleção Nacional.»

«Os treinadores gostam que nos compliquem a vida, ver um jogador como o Renato Veiga que jogou com uma responsabilidade incrível, o Tomás Araújo fez uma estreia que nos dá garantias para o presente e para o futuro. O Fábio Silva mostrou que também é um ponta de lança diferente. O Félix e o Otávio voltaram à seleção com uma atitude muito boa. É certo que na Liga das Nações a ideia era lançar outros jogadores e eles mostraram que estão aptos para ajudar a equipa.»

«Acho que a posição do Félix ajudou muito, era importante que o José Sá entrasse e fizesse um trabalho fantástico perante a lesão do Diogo Costa. Os jogadores que não jogaram no primeiro jogo tiveram um nível de execução muito bom e estou contente com todos, não apenas com os estreantes.»

«O objetivo é ganhar, para ganhar temos de jogar contra os melhores, o importante é que temos os jogadores lesionados e podem voltar. Queremos olhar para dentro e perceber o que vamos fazer, quanto ao adversário, aceitamos quem quer que seja.»