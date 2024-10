Roberto Martínez, selecionador nacional, em conferência de imprensa após o empate frente à Escócia, por 0-0, na quarta jornada do Grupo A1 da Liga das Nações:

[O que faltou para a vitória]

«Faltou na parte ofensiva, o aspeto de dinamismo e frescura que mostrámos contra a Polónia. Era um jogo perigoso, era importante ter frescura. A Escócia pode usar contra-ataque muito perigoso, usa muito a bola parada. Fizemos muito bem a parte de manter a baliza zero. Tivemos uma boa atitude. Controlámos o jogo, mas faltou o último passe, uma decisão, uma finalização. O guarda-redes adversário fez uma defesa espetacular, tivemos cinco remates bloqueados. As ligações foram boas mas faltou a precisão e o último passe.»

[O que fazer com equipas de bloco baixo]

«O perigoso é sofrer golos. Defendemos muito bem. Jogamos muitos jogos contra blocos baixos e o importante é penetrar, chegar ao último terço. O primeiro golo é importante contra estas equipas. Hoje não chegou, mas a equipa não esteve frustrada. Faltou só isso.»

[O que quis com a entrada de João Félix]

«Temos muito talento no banco e é importante dar continuidade ao que está a acontecer no jogo. Foi o momento [certo] para usar o Semedo, para dar mais energia por fora, e depois o Félix joga habitualmente connosco na ala esquerda, mas à frente tem muita qualidade entrelinhas. Nessa altura tentámos que ele, de costas para a baliza, usasse o espaço. Teve uma boa atitude mas o período foi curto.»