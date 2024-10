Roberto Martínez, selecionador nacional, em conferência de imprensa após o empate frente à Escócia, por 0-0, na quarta jornada do Grupo A1 da Liga das Nações:

[Bloco baixo era o plano da Escócia?]

«Não era o plano. Acho que foi a consequência da nossa postura em campo, tivemos muitas linhas de passe e muitos jogadores com possibilidade de receber. Aconteceu o mesmo com a Chéquia [no Euro]. Somos uma equipa que mostra uma ligação muito boa em espaço e foi uma consequência do controlo do jogo que tivemos. Foi mais do que um pedido do treinador.»

[Grande número de cruzamentos]

«Os cruzamentos precisam de ser certeiros. Lançámos muito para o primeiro poste mas havia mais espaço ao segundo, porque a Escócia tinha muitos jogadores ao primeiro. Faltou qualidade do cruzamento, mas quando se chega 53 vezes ao último terço, o cruzamento passa a ser uma estatística. São todos diferentes. Pode ser uma bola rasteira, com rotação interna, ao último terço... Há muitos cruzamentos. Procurámos o golo e faltou mais um passe, mais uma assistência. É positivo ter muitos cruzamentos no último terço. Mas não foram cruzamentos rápidos ou com risco, porque nao queríamos contra-ataques.»

[Saída de Ronaldo para os balneários antes de cumprimentar adeptos]

«Não vi, não posso responder.»

[Invasão de campo para cumprimentar Ronaldo]

«Infelizmente, acontece demasiadas vezes. Não é a primeira, durante o Euro tivemos muitas ocasiões. Sabemos o que o Cristiano traz, o entusiasmo que gera. Mas fiquei preocupado.»