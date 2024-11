Esta segunda-feira, fez-se história em San Marino! A última seleção no ranking da FIFA operou uma incrível reviravolta frente ao Liechtenstein e garantiu a passagem à Liga C da Liga das Nações. Esta foi a primeira vez que San Marino conseguiu vencer um jogo com uma diferença de dois golos.

Aron Sele abriu o marcador, aos 40 minutos, e colocou o Liechtenstein na frente. Ora, na segunda parte a maré mudou e San Marino agarrou a vitória, com golos de Lazzari (46m), Nanni (66m) e Golinucci (76m).

San Marino garante assim a terceira vitória da história, a segunda numa competição oficial. O primeiro triunfo foi a 28 de abril de 2004, frente ao Liechtenstein, num jogo particular. O segundo foi a 5 de setembro de 2024, também frente ao Liechtenstein.

Esta foi também a primeira vez que marcaram três golos numa partida, que conseguiram operar uma reviravolta e que triunfaram fora de casa.

Com este resultado, o país situado no meio de Itália ficou em primeiro lugar, com sete pontos. O Liechtenstein ficou em último, com dois.