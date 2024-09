A pior equipa do ranking da FIFA ganhou um jogo oficial. San Marino recebeu na noite desta quinta-feira o Lichtenstein e venceu por 1-0, com um golo algo fortuito. O resultado manteve-se a festa depois do apito final foi contagiante.

Esta é, também, a primeira vez que esta formação ganha em 20 anos, contando com partidas de preparação. A última (e única) vez que tinha ganho foi em 2004 ao mesmo adversário.

O jogo contava para grupo 1 da divisão D da Liga das Nações, a que contém as seleções com menor ranking da FIFA. A pior é mesmo San Marino (201.ª). O único golo do jogo foi conseguido num ressalto, por Nicko Sensoli, avançado de 19 anos, aos 53 minutos.

Depois do jogo, os adeptos da casa nem queriam acreditar: