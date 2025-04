Francisco Neto considera que Portugal não esteve ao nível habitual e acabou por «pagar caro» diante da Espanha que, esta terça-feira, goleou as Navegadoras, em Vigo, por 7-1, em jogo do Grupo A3 da Liga das Nações.

«Antes de mais, quero felicitar a seleção sub-19 pelo apuramento para o campeonato da Europa. Gostaríamos de nos juntar à festa com uma exibição melhor, uma melhor imagem do que somos», começou por destacar o selecionador no final do jogo.

De facto, Portugal entrou mal no jogo e ao fim de doze minutos já perdia por 3-0. «Não entrámos bem no jogo, alguns duelos e organização defensiva não estiveram ao nível do que costumamos ser. E quando jogamos contra equipas com este nível de decisão, se não formos organizados, acabamos por pagar caro. A Espanha aproveitou as oportunidades e retirou-nos confiança no jogo», destacou.

Portugal chegou ao intervalo a perder por 4-0. «Defensivamente, não estivemos capazes do necessário para defrontar uma equipa deste nível. [Ao intervalo] Disse-lhes que teríamos de melhorar alguns aspetos, estávamos a perder muitos duelos individuais. Não ganhámos muitos ressaltos e teríamos de crescer, juntar as linhas... os níveis de pressão não estiveram afinados, a equipa esteve muito partida. Abríamos muito espaço e não fomos tão coesos. Não fechámos espaços entre linhas», comentou.

Francisco Neto promoveu cinco alterações em relação ao jogo anterior com a Espanha, há uma semana, em Paços de Ferreira, que também acabou com um desaire para Portugal (2-4).

«Entre impossibilidades físicas de algumas jogadoras, o cartão amarelo da Diana Gomes e algumas jogadoras condicionadas na recuperação, procurámos trazer frescura, outro tipo de energia para o jogo. No final, disse-lhes que são quem nos qualificou para o Europeu e o Mundial. Só temos de continuar a acreditar no nosso trajeto. Queremos ser melhores, os nossos objetivos de manutenção na Liga A continuam intactos e só a depender de nós», referiu.

Duas derrotas diante das campeãs do mundo que servem, acima de tudo, para aprender, numa altura em que Portugal prepara-se para a fase final do Campeonato da Europa.

«Competimos bem na sexta-feira, mas, a este nível, a capacidade de competir em curto espaço é muito importante. É uma aprendizagem para o campeonato da Europa, pois é isso que vai acontecer. O Europeu da Suíça será um momento diferente, teremos mais tempo de trabalho, faremos uma abordagem diferente, eventualmente com estratégias novas», referiu.

Apesar de tudo, a derrota desta terça-feira vai deixar marcas nas portuguesas. «Claro que estas derrotas deixam sempre mossa. Independentemente do resultado da Bélgica, teremos mais dos jogos para continuar a depender só de nós para garantir a manutenção nesta Liga A. O maior responsável sou sempre eu e não as jogadoras, que não haja dúvida, que fique claro», destacou ainda o selecionador.