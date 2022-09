Srdjan Jovanovic foi o árbitro designado pela UEFA para apitar o jogo entre a República Checa e Portugal, referente à penúltima jornada do grupo 2 da Liga A, da Liga das Nações.



O sérvio vai ter como auxiliares os compatriotas Uroš Stojkovic e Milan Mihajlovic enquanto o quarto árbitro é Novak Simovic.



Recorde-se que Jovanovic esteve recentemente em Portugal a apitar o Sporting-Tottenham, da Liga dos Campeões, jogo que os leões venceram por 2-0.



O República Checa-Portugal está agendado para as 19h45, do próximo sábado, em Praga.