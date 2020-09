Davide Massa foi o escolhido da UEFA para arbitrar o encontro entre a Seleção Nacional e a Croácia, que marca o arranque do grupo 3 da Liga das Nações.

O árbitro italiano vai apitar pela segunda vez a equipa das quinas, depois de ter dirigido o particular com o Chipre, em 2017, que Portugal venceu por 4-0.

A Seleção Nacional defronta a Croácia no próximo sábado, a partir das 19h45, no Estádio do Dragão.