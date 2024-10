Portugal pode confirmar, esta terça-feira, o apuramento para os quartos de final da Liga das Nações. Para isso, a seleção nacional tem de vencer a Escócia, em Glasgow, e esperar um deslize da Polónia na receção à Croácia - o empate pode também ser suficiente se os croatas baterem os polacos.



Roberto Martínez tem 23 jogadores disponíveis depois de ter deixado de fora Tomás Araújo, Samu e Pedro Neto. São, naturalmente, esperadas alterações em comparação com o duelo com a Polónia, do passado sábado.



Lembre-se que este será o segundo duelo entre escoceses e portugueses nesta Liga A da Liga das Nações. Em Lisboa, na Luz, Portugal triunfou por 2-1.



O jogo está marcado para as 19h45 e poderá segui-lo AO MINUTO no Maisfutebol.



Confira o onze provável de Portugal na galeria associada.