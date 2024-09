Portugal inicia, na noite desta quinta-feira, nova campanha na Liga das Nações. O Estádio da Luz acolhe o duelo com a Croácia.

Para este encontro, Roberto Martínez apenas deverá operar uma mudança face ao jogo com França, em julho, que culminou na eliminação de Portugal do Euro 2024.

Na lateral direita, a vaga deixada por João Cancelo deverá ser ocupada por Diogo Dalot.

Quanto aos croatas, depois da eliminação na fase de grupos do Europeu, Zlatko Dalic deverá apostar em Caleta-Car e Majer, em detrimento de Pongracic e Brozovic.

Consulte os onzes prováveis para este encontro na galeria associada.

O Portugal-Croácia principiará pelas 19h45, contará com arbitragem do turco Halil Umut Meler e é para seguir, ao minuto, no Maisfutebol.