No rescaldo ao empate em Split, com a Croácia (1-1), Roberto Martínez argumentou sobre a retoma do sistema de três centrais. Em conferência de imprensa, na noite desta segunda-feira, o selecionador nacional apontou à adaptação da estratégia às caraterísticas dos titulares.

«É importante sermos flexíveis, contra a Polónia usámos uma linha de cinco defesas, o que permitiu um posicionamento muito bom do Diogo Dalot e do Pedro Neto. Hoje, mudámos, com o João Cancelo por dentro.»

«Precisamos de procurar a melhor estrutura para os jogadores. E não o contrário, com os jogadores rígidos numa estrutura tática. É importante conseguir estes objetivos em competições como a Liga das Nações», referiu.

Sobre o desenrolar da última jornada da fase de grupos, Martínez ressalvou a prestação até ao intervalo.

«A primeira parte foi espetacular, pela atitude e aplicação dos conceitos. Marcámos um golo e conseguimos ainda uma boa oportunidade, pelo Rafael Leão, para fazer o segundo golo, ainda na primeira parte.»

«A segunda parte foi diferente, com muita pressão junto à nossa baliza e não conseguimos controlar o encontro. Sofremos um golo, criámos oportunidades, mas sinto orgulho, porque vi profissionalismo. Hoje vimos o que é Portugal quanto à formação de jogadores.»

«Conseguimos um desempenho de alto nível e o empate é justo. A Croácia conseguiu três boas oportunidades, mas o desempenho na primeira parte deixa-me orgulhoso», terminou.

Portugal encaixou o segundo empate na fase de grupos, totalizando 14 pontos e seguindo para os quartos de final da Liga das Nações, a disputar a 20 e 23 de março.