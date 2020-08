Luka Modric e Iván Rakitic são as principais ausências na convocatória da Croácia para o encontro frente a Portugal, a contar para a Liga das Nações.



Segundo a federação croata, os dois médios chegaram a um «acordo de respeito» com o selecionador Zlatko Dalic para serem dispensados dos embates com a seleção portuguesa e com França.



Três dias após defrontar Portugal, a Croácia joga em Paris para defrontar os campeões mundiais, numa reedição da última final do Campeonato do Mundo de 2018.



Convocados:



Guarda-redes: Dominik Livakovic (Dínamo Zagreb), Simon Sluga (Luton Town, Ing) e Ivo Grbic (Lokomotiva).

Defesas: Domagoj Vida (Besiktas, Tur), Dejan Lovren (Zenit, Rus), Sime Vrsaljko (Atlético de Madrid, Esp), Tin Jedvaj (Bayer Leverkusen, Ale), Borna Barisic (Glasgow Rangers, Esc), Duje Caleta-Car (Marselha, Fra), Dario Melnjak (Rizespor, Tur) e Mile Skoric (Osijek).

Médios: Antonio Colak (Rijeka), Ante Budimir (Maiorca, Esp), Mateo Kovacic (Chelsea, Ing), Marcelo Brozovic (Inter Milão, Ita), Milan Badelj (Lazio, Ita), Mario Pasalic (Atalanta, Ita) e Nikola Vlasic (CSKA Moscovo, Rus).

Avançados: Ivan Perisic (Bayern Munique, Ale), Andrej Kramaric (Hoffenheim, Ale), Ante Rebic (AC Milan, Ita), Josip Brekalo (Wolfsburgo, Ale) e Bruno Petkovic (Dínamo Zagreb).