No último jogo da fase de grupos da Liga das Nações, a seleção nacional vai receber a Espanha no Estádio Municipal de Braga, informou a federação portuguesa esta segunda-feira.

Trata-se de um regresso do conjunto das Quinas a este palco, onde realizou a última partida em maio de 2018 (empate com a Tunísia, 2-2).

O encontro com os espanhóis, da sexta jornada do Grupo 2, está agendado para 27 de setembro, pelas 19h45.

Portugal estreia-se na Liga das Nações a 2 de junho, precisamente frente à Espanha, no Benito Villamarín, casa do Betis. Depois, recebe a Suíça, a 5, e a República Checa, a 9, com ambos os jogos a serem disputados em Alvalade. No dia 12 do mesmo mês, há novo embate com os suíços, desta feita em Genebra.

Esta sexta-feira, na Cidade do Futebol, Fernando Santos vai anunciar a lista de convocados da seleção nacional, a partir das 12h30.