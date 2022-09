O jogo entre a República Checa e Portugal, da quinta e penúltima jornada do Grupo A2 da Liga das Nações, vai ter lotação esgotada, informou a Federação Checa de Futebol.



«O jogo em casa da seleção checa contra Portugal do grupo de elite da Liga das Nações está esgotado, quando falta mais de uma semana para o pontapé de saída. As últimas centenas de ingressos foram compradas pelos fãs no pós-venda durante a tarde de quarta-feira», lê-se no site oficial do organismo.



Os checos recebem a seleção nacional na Eden Arena, casa do Slavia Praga, tendo o recinto capacidade para 20 mil pessoas.

A Federação Checa adianta que «todos os setores, exceto aqueles destinados aos adeptos visitantes, estão esgotados», pelo que «não haverá mais vendas de ingressos».

Ao fim de quatro jornadas, Portugal é segundo classificado do grupo A2 com sete pontos, menos um que a Espanha, primeira colocada. Por sua vez, a República Checa é terceira com quatro pontos e a Suíça é última, com três.

O jogo entre República Checa e Portugal está marcado para as 19h45, do dia 24 de setembro, em Praga. Pode recordar aqui a lista de convocados de Fernando Santos para esse e para o encontro frente à Espanha.