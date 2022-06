A Federação Portuguesa anunciou esta terça-feira que os bilhetes para o Portugal-Chéquia, a contar para a terceira jornada do Grupo A2 da Liga das Nações, já esgotaram.

A partida está agendada para as 19h45 desta quinta-feira, em Alvalade, que volta a ter casa cheia para receber a equipa das Quinas, tal como aconteceu diante da Suíça.

Portugal segue na liderança do Grupo A2, com quatro pontos, em igualdade pontual com a Chéquia, mas com a turma de Fernando Santos em vantagem na diferença de golos. Espanha segue no terceiro posto, com dois pontos, enquanto os helvéticos não somam qualquer ponto.