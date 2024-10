Bernardo Silva em declarações à RTP, depois do empate de Portugal com a Escócia (0-0), em Hampden Park, em jogo da fase de grupos da Liga das Nações:

Ficou a ideia que a primeira parte foi menos conseguida. Na segunda parte melhorou, mas falou alguma coisa…

- Sim, concordo, a sensação que tive de fora, durante 60 minutos, mais ou menos, e mesmo depois, lá dentro, apesar de termos tentado, e termos, com alguma frustração e pouca cabeça, termos ido à procura do golo, acho que faltaram bastantes coisas à seleção hoje. Não atacámos nos momentos certos, não metemos intensidade na bola quando devíamos ter posto, não os atraímos quando devíamos ter atraído, para encontrar as costas deles..

Isso pode ter-se ficado a dever ao facto de Portugal estar numa posição confortável no grupo?

- Não, acho que isso não tem nada a ver. Portugal, amigável ou não amigável, com 3 pontos, 9 ou 12, esta seleção tem a responsabilidade e tem a ambição de ganhar sempre. Nós assumimos essa pressão de jogar sempre da mesma forma e de entrar sempre para ganhar e, portanto, isso não é desculpa.

Portugal não está ainda apurado, mas também não está comprometido. Isso deixa à equipa mais tranquila?

- Claro que sim, sabíamos que com o empate sairíamos na mesmo no primeiro lugar do grupo e continuamos numa posição privilegiada para conseguir o apuramento em primeiro, que é o que queremos, mas claro que saímos com alguma frustração daqui hoje à noite.