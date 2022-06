Danilo, jogador da seleção nacional, em declarações na flash interview da RTP3, após a derrota por 1-0 na Suíça, numa partida da quarta jornada do grupo 2 da Liga A da Liga das Nações:



«Fizemos uma primeira parte pouco conseguida. Tivemos sempre a reagir ao que o adversário fazia, concedemos um golo de uma forma que não devemos conceder. Tentámos reagir, mas infelizmente não era dia de a bola entrar.



Lance do golo? Foi uma sequência de lances em que perdemos várias vezes a bola. Estávamos um pouco mal organizados no cruzamento e concedemos o golo. Não digo que tenha sido a rotação. Tivemos quatro jogos no final de uma época desgastante. Tínhamos de rodar a equipa nestes jogos, essa não é a justificação [para a derrota].



Perda da liderança? Ainda temos dois jogos e se ganharmos os dois, passamos.»